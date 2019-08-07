Hafif ticari aracın 150 metrelik uçuruma düşmesini ağaç engelledi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, şarampole yuvarlanan baba- oğulun içinde bulunduğu hafif ticari araç, 150 metrelik uçuruma düşmekten yol kenarındaki ağaç sayesinde kurtuldu.

Kaza, geçen Pazar günü, ilçeye bağlı Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Fotoğrafçılık işiyle uğraşan Mustafa Dağ (50), düğün çekimi yapmak için oğluyla beraber evinden çıktı. Dağ'ın yönetimindeki 20 AYP 12 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Eskiköy Mahalle girişinde şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araç, 150 metrelik uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu. Sürücü Dağ ve araçtaki oğlu Celal Dağ, kazadan yara almadan kurtuldu. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan baba-oğul, çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine seferber olan mahalle sakinleri, uzun uğraşlar sonucunda traktöre bağladıkları aracı uçurumun kenarından çekti. Kaza anı, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayı yol kenarındaki ağaç sayesinde yara almadan atlattıklarını ifade eden Mustafa Dağ, "Mahalle girişinde sağ tarafa dönmeye çalıştım. Bu sırada aracımın alt kısmı yere değdi. Yavaşça hareket ediyordum ama araç birden kontrolümden çıktı. Kazada aracım, ağacın üzerine yaslandı. Aracım devrilseydi, 150 metrelik uçuruma yuvarlanabilirdik. Hayatımızı ağaç kurtardı" diye konuştu.