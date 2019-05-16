Hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralanan oğlunu hastaneden kaçırdı

Serkan AKKUŞ- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, trafik ışıklarında mendil satarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Suriye uyruklu Taha Ceddo (9), kaldırıldığı hastaneden babası tarafından kaçırıldı. Polis ekiplerince aranan baba Faysal Ceddo'nun, 5 çocuğuna zorla mendil sattırdığı ve çalışmadıkları zaman dövdüğü belirlendi.

Kaza, dün, Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi. F.Y. (41) yönetimindeki 16 YC 735 plakalı hafif ticari araç, aniden yola fırladığı öne sürülen, mendil satan Suriyeli Taha Ceddo'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, asfalta düşen çocuk, yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı çocuk, 'XXX3 ZZZL1' diye kayıt edilerek, tedaviye alındı. Taha Ceddo, dün gece saatlerinde, babası Faysal Ceddo tarafından hastaneden kaçırıldı. Kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan sürücü F.Y. ise kimse şikayetçi olmayınca ifadesi alınarak, serbest bırakıldı.

ÇOCUKLARINA MENDİL SATTIRIYORMUŞ