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Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 21:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Adalet Mahhalesi 1593/19 Sokak üzerinde meydana geldi.

Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Adalet Mahhalesi 1593/19 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babası Soner A. (29) ile birlikte evinin önünde duran 3 yaşındaki Zehra A.’ya, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı İbrahim Ş. idaresindeki 35 EP 561 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk, baba Soner A., tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirildi. Burada tedavi altına alınan küçük kızın, hayati tehlikesi devam ediyor.
Öte yandan, araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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