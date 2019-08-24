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Hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki Efrahim öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Efrahim Tamir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki Efrahim öldü

Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Efrahim Tamir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam Nükhet Coşkun Caddesi'nde meydana geldi. Uğur D. idaresindeki 61 JA 958 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Efrahim Tamir'e çarptı. Aracın altında kalan küçük çocuk, çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak çıkartıldıktan sonra sürücü Uğur D. tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Efrahim, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Uğur D. polise teslim olurken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup çocuğun yolun karşısına koşarak geçtiği, arkadan gelen Efrahim'e ise aracın çarptığı görülüyor.

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Hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki Efrahim öldüHafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki Efrahim öldü

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