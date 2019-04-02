HABER

Hafif ticari aracın çarptığı at yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 23:57 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan at, belediye ekiplerince kaldırılarak tedaviye alındı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan at, belediye ekiplerince kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e giden Metin Karakafa (42) yönetimindeki 16 ACR 479 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yola aniden çıkan ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan at yaralandı. İhbarla olay yerine gelen belediye ekiplerince araçla kaldırılan at, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!
Hafif ticari aracın çarptığı at yaralandıHafif ticari aracın çarptığı at yaralandı
İnegöl’de çiftlik evine uyuşturucu baskını: 5 gözaltıİnegöl’de çiftlik evine uyuşturucu baskını: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.