Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’da hafif ticari aracın çarptığı bozayı telef oldu.

Kastamonu- Devrekani karayolu Sarıyonca köyü mevkiinde, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 FF 1193 plakalı hafif ticari araç, aniden yola fırlayan yetişkin bozayıya çarptı. Ayı telef olurken, araçta maddi hasar oluştu. Jandarmanın tutuğu kaza raporunun ardından telef olan bozayı, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak gömüldü.

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