Hafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Bürge Yolbilir (17), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Akçay Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bürge Yolbilir'e, iddiaya göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı 35 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç kız, metrelerce sürüklenirken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler de sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Yolbilir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bürge Yolbilir'in cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınırken, ikindi vakti Aktepe Mahallesi'ndeki Hacı Fevzi Baba Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine; Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcileri, Yolbilir ailesi ile yakınları ve genç kızın okul arkadaşları katıldı. Acılı anne Firdevs Yolbilir'in fenalaştığı için cenazeye katılamadığı öğrenilirken, istinaf mahkemesinde yazı işleri müdürü olan baba Eyüp Yolbilir de kızının tabutunu görünce gözyaşı döktü. Bürge Yolbilir'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Bürge Yolbilir'e çarpıp, kaçan 35 AY 197 plakalı hafif ticari aracın sahibinin güvenlik güçlerince yakalanıp, gözaltına alındığı belirtildi.

