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Hafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 20:20 | Son Güncelleme

ÇARPAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'e, Akçay Caddesi Semt Garajı yakınında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, B.K. idaresindeki 35 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı.

ÇARPAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'e, Akçay Caddesi Semt Garajı yakınında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, B.K. idaresindeki 35 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen B.K., Bürge Yolbilir'e çarptıktan sonra kayıplara karıştı. Bürge Yolbilir olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri kaza anında hafif ticari aracın plakasını düşürdüğünü belirledi. Güzergah üzerindeki MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler, B.K.'nın Sarnıç Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan B.K.'yı Sarnıç Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, B.K.'nın 0.89 promil alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullanırken yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) -

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