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Hafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 23:49 | Son Güncelleme

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI İzmir'in Gaziemir ilçesinde B.K.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde B.K. idaresindeki 35 AY 197 plakalı hafif ticari aracın çapması sonucu Bürge Yolbilir'in (17) hayatını kaybettiği kazanın ardından olaya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, Bürge Yolbilir ve bir kişi karşıya geçmeye çalıştığı sırada, yolun sağ şeridinden gelen B.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıyor. Yolbilir'in önünden giden vatandaş kazayı yara almadan atlatırken, hafif ticari aracın çaptığı Yolbilir metrelerce savruluyor.

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