Hafif ticari aracın çarptığı çocuk kurtarılamadı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, servis aracından indikten sonra hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 21 Şubat Perşembe günü okul servisinden Kayhan Mahallesi'ndeki evinin yakınında indiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Samet Utku Barak (10), 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Barak, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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