Hafif ticari aracın çarptığı çocuk toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, servis aracından indikten sonra hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden ilkokul öğrencisi toprağa verildi.

Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Samet Utku Barak (10) için Kayıhan Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Barak, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayıhan Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde gazetecilere açıklama yapan baba Bekir Barak kazada servis şoförünün ihmalinin olduğunu belirtti.

Servisi o gün farklı bir şoförün kullandığını anlatan Barak, "Servis annesi yok, şoför benim çocuğumu kapının önünde kaldırıma bırakması gerekirken karşı yolda bırakıyor. Orada benim çocuğumla beraber iki çocuğu daha indiriyor. O gün böyle bir ihmal olmuş. Önceki servis şoförü onu bırakmıyordu, karşıya geçiyordu elimize teslim ediyordu. Bütün terslikler o güne denk gelmiş. Böyle acıları başka ailelerin yaşamamasını istiyorum. Servis şirketinden, aracı kullanan şoförden ve çarpan aracın sürücüsünden şikayetçiyim." dedi.