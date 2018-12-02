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Hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 12:50 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, hafif ticari aracın arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Musa Koca (62), yaşamını yitirdi.

Hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde, hafif ticari aracın arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Musa Koca (62), yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. S.B. yönetimindeki 16 MEA 62 plakalı hafif ticari araç, Musa Koca'nın kullandığı plakasız elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Koca, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Koca'yı ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Koca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası aracını bırakıp, kaçan S.B. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldüHafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldüHafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

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