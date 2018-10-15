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Hafif ticari aracın çarptığı gencin kimliği belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 21:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin 23 yaşındaki Murat Erdemirbilek olduğu belirlendi.

Hafif ticari aracın çarptığı gencin kimliği belirlendi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin 23 yaşındaki Murat Erdemirbilek olduğu belirlendi.
Kaza, geçen Cuma günü saat 23.30 sıralarında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Buca'dan Karşıyaka yönüne giden U.Y. idaresindeki 34 FZ 0506 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan yayayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaralı gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerde, üzerinden kimliği çıkmadığı ve uzun saçlı olduğu için kadın olduğu sanılan gencin yapılan otopsisinde Murat Erdemirbilek olduğu anlaşıldı.
Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü U.Y. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Hafif ticari aracın çarptığı gencin kimliği belirlendiHafif ticari aracın çarptığı gencin kimliği belirlendi

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