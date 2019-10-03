HABER

Hafif ticari aracın çarptığı Iraklı bisikletli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 02:48 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de hafif ticari aracın çarptığı Iraklı hayatını kaybederken kazanın ardından kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de hafif ticari aracın çarptığı Iraklı bisikletli hayatını kaybederken kazanın ardından kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nden bisikletiyle Halkalı istikametine giden Irak uyruklu Khalid Abdulkhaleq Rafeed'e (35) aynı istikamette giden 34 NE 3591 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan Rafeed ağır yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken vatandaşlar, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Rafeed'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü.

Rafeed'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Küçükçekmece Gölü'nde "Su samuru" heyecanı devam ediyor Küçükçekmece Gölü'nde "Su samuru" heyecanı devam ediyor 
Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisikletli Küçükçekmece trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü! Bodrum savaş alanına döndü

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.