HABER

Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 01:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kimliği belirsiz kadın hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kimliği belirsiz kadın hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Buca'dan Karşıyaka yönüne giden U.Y. idaresindeki 34 FZ 0506 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kimliği belirsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cesedi, savcının ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü U.Y. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybettiHafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
'Özün Sözü Rasim Özdenören' belgeselinin galası yapıldı'Özün Sözü Rasim Özdenören' belgeselinin galası yapıldı
Emniyet şeridinde duran kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü öldüEmniyet şeridinde duran kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Anneden kahreden sitem!

Anneden kahreden sitem!

Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.