Hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü, o anlar kamerada

Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Esmer Teke (51) hayatını kaybetti. Sürücünün aracını bırakıp yaya olarak kaçtığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadından Esmer Teke'ye çarptı. Ağır yaralanan Teke, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz sürücü ise aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Kaza yerinde ve araçta inceleme yapan polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya neden sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşamını yitiren kadının sandaletinin yolda kaldığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadından Esmer Teke'ye çarptığı ve kadının havaya fırlayıp yere düştüğü görüldü. Diğer kadının yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

