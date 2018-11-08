Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Gamze Porsuk (40), yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ertan Demir (30) yönetimindeki 16 PJ 006 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gamze Porsuk'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaputun üzerinden aracın ön camına çarpan Porsuk’un başörtüsü aracın sileceklerinde takılı kaldı. Ardından aracın önüne düşen Porsuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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