Hafif ticari aracın çarptığı kahveci yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kahvehane çalışanı Muzaffer Bozkurt (69), ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında 4274 Sokak'ta meydana geldi. Ş.K.'nin (36) geri manevra yaptığı 35 HKC 51 plakalı hafif ticari araç, çay servisi yapan kahvehane çalışanı Muzaffer Bozkurt'a çarptı. Yere düşen Bozkurt, ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Bozkurt, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı Tedaviye alınan Muzaffer Bozkurt'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.K., polis merkezine götürüldü.
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