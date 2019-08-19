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Hafif ticari aracın çarptığı karı koca öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

BATMAN'da düğüne giden Mahmut Tan (54) ile eşi Gülseren Tan (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.  Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Beşiri karayolunda meydana geldi.

Hafif ticari aracın çarptığı karı koca öldü

Reşat YİĞİZ/ BATMAN, (DHA) - BATMAN'da düğüne giden Mahmut Tan (54) ile eşi Gülseren Tan (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Beşiri karayolunda meydana geldi. K.Ö.'nün kullandığı 46 PA 693 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, düğüne gitmekte olan Mahmut Tan ile eşi Gülseren Tan'a çarptı. Kazada, Gülseren Tan, olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Mahmut Tan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İhbar sonucu olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen Mahmut Tan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Tan çiftinin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, sürücü K.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu.

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Hafif ticari aracın çarptığı karı koca öldüHafif ticari aracın çarptığı karı koca öldüHafif ticari aracın çarptığı karı koca öldü

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