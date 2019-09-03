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Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Osman Yücel (67), öldü.

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Hakan AKGÜN/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Osman Yücel (67), öldü. Osman Yücel'in Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gürcistan Tiflis Şube Başkanı Özgür Yücel'in babası olduğu belirtildi.
Kaza, dün gece saatlerinde Samsun- Sinop karayolu Çetinkaya köprüsünde meydana geldi. Sinop'tan Samsun yönüne giden İsmail K. (59) yönetimindeki 55 JR 086 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Osman Yücel yönetimindeki 55 NY 496 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, kasklı motosiklet sürücüsü Yücel, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yücel, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Osman Yücel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü İsmail K. gözaltına alındı.
MÜSİAD Gürcistan Tiflis Şube Başkanı Özgür Yücel'in babası olduğu ifade edilen Osman Yücel'in yarın toprağa verileceği belirtildi.

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