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Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 21:29 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü Çapan Keleş (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü Çapan Keleş (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Ortaköy- Akpınar yolunda meydana geldi. Muhammed Eroğlu (25) yönetimimdeki 68 HE 641 plakalı hafif ticari araç, Çapan Keleş yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan ve iddiaya göre başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Çapan Keleş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keleş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Eroğlu ise gözaltına alındı.

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