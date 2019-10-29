Hafif ticari aracın çarptığı, motosikletli kurye kurtarılamadı

Ahmet BAYRAK (Ordu), (DHA) - ORDU'da, hafif ticari aracın motosikletine çarptığı kazada ağır yaralanan kurye Batuhan Kahraman (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Emircan E. yönetimindeki 52 RC 734 plakalı hafif ticari araç, kurye Batuhan Kahraman'ın (19) kullandığı 52 RE 825 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle yola savrulan Kahraman, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Kahraman, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kahraman, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kentteki firmada, motosikletli kurye olarak çalışan Batuhan Kahraman'ın, sözlü olduğu ve 1 ay sonraki nişanı için hazırlık yaptığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

