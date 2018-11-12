Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli yaralandı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da, hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Yener yönetimindeki 02 HY 642 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Şafi Yatar'ın kullandığı 71 DY 670 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosiklet bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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