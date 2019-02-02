Hafif ticari aracın çarptığı otomobil apartmanın bahçe duvarından aşağı düştü: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hafif ticari bir aracın çarpıp kaçtığı otomobil, savrularak yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarından aşağı düştü. Otomobil içerisinde bulunan sürücü yaralanırken, gürültüyü duyan vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

Olay, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Aslı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen bir hafif ticari araç, Salih İ. idaresindeki 34 YK 7936 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 34 DH 4108 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki otomobil de savrularak önünde duran 34 SE 6493 plakalı otomobile çarparken, Salih İ. yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan bir apartmanın bahçe duvarından aşağı düştü. Kazada otomobil sürücüsü Salih İ. yaralanırken, aynı araçta bulunan Uğur D. yaralanmadan kurtuldu.

Otomobilin yaklaşık 1 metre yükseklikten düşmesi sonrası gürültüyü duyan vatandaşlar panikle sokağa döküldü. Otomobil içerisinde bulunan Salih İ. ve Uğur D.’nin yardımına koşan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar ekiplerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Salih İ.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazaya sebebiyet vererek olay yerinden kaçan hafif ticari aracın bulunması için çalışma başlattı.

Bahçe duvarında asılı kalan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.