Hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı: 1 yaralı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kavşakta hafif ticari aracın çarpması sonucu takla atan otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Halit Yıldız (38), yaralandı.

​Kaza, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi içindeki kavşakta Hasan Oğulcan (30) yönetimindeki 10 KC 484 plakalı hafif ticari araç, Halit Yıldız yönetimindeki 48 V 0270 plakalı otomobile sol yan tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atıp park halindeki 45 KZ 844 plakalı hafif ticari araca çarparak, ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Halit Yıldız yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan Yıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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