Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam öldü

Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, Halil Çalışkan (86), yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, D-300 karayolu köprülü kavşakta meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Halil Çalışkan'a, Remzi B. (32) yönetimindeki 16 SRN 15 plakalı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye fırlayan Çalışkan, kaza yerinde öldü. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi ardından Çalışkan'ın cansız bedeni, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Remzi B. gözaltına alındı.

Öte yandan, yol yeniden ulaşıma açıldığı sırada 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

