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Hafif ticari aracın çarptığı yavru köpek öldü, anne köpek yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:27 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, kimliği belirsiz sürücü, hafif ticari araçla köpek ve yavrusuna çarpıp, olay yerinden kaçtı.

Hafif ticari aracın çarptığı yavru köpek öldü, anne köpek yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, kimliği belirsiz sürücü, hafif ticari araçla köpek ve yavrusuna çarpıp, olay yerinden kaçtı. Yavru köpek telef olurken, anne köpek ise yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün, Mecitözü ilçe merkezindeki marketin önünde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, alışveriş yaptıktan sonra hafif ticari aracına bindi. Sürücü, gaza basıp, hızla ana yola çıkmak isterken, köpek ve yavrusunu ezdi. Sürücü, olay yerinden kaçarken, yavru köpek telef oldu, anne köpek de yaralandı. Çevrede toplananlar, duruma tepki gösterdi. Olay anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari aracın çarptığı yavru köpek öldü, anne köpek yaralıHafif ticari aracın çarptığı yavru köpek öldü, anne köpek yaralıHafif ticari aracın çarptığı yavru köpek öldü, anne köpek yaralıHafif ticari aracın çarptığı yavru köpek öldü, anne köpek yaralı

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