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Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

02.03.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Ereğli ilçesinde caddeden karşı geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.Kaza, saat 20.45 sıralarında Atakent Mahallesi Hastane Yolu üzeri Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde caddeden karşı geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.45 sıralarında Atakent Mahallesi Hastane Yolu üzeri Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 42 ERY 95 plakalı Ford marka hafif ticari araç, şehir merkezinden hastane istikametine seyir halinde iken yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Hamidullah M’ye (23) çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu belirtilen yaralı Hamidullah M. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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