HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafif ticari aracın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

Hafif ticari aracın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

17.06.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gövenez'e (43) hafif ticari araç çarptı. Yaralı Gövenez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü Burak K. (28) gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi, Yenidoğan Sağlık Ocağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gövenez'e, Söke- Didim istikametine gitmekte olan Burak K. idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmayla Gövenez beton zemine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gövenez, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gözenez hayatını kaybetti. Öte yandan, sürücü kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gözenez'e çarpma anı ise yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

6345244e8faa2416e00cdd1f9c342ae0

191d7a0a1e2ac84bd8c5b7a6c9119665

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecekGörüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İzmir ve İstanbul'da aşı yoğunluğu

İzmir ve İstanbul'da aşı yoğunluğu

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

Bakan Koca yeni sayıyı açıkladı! "Elleriniz dert görmesin"

Bakan Koca yeni sayıyı açıkladı! "Elleriniz dert görmesin"

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.