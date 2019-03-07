Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Kadir KAZIN/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı İsmail Öğrek (45), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Hendek ilçesi Akova Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Abdullatif K. yönetimindeki 54 AJ 291 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Öğrek'e çarptı. Kazada, Öğrek ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Öğrek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından araç sürücüsü Abdullatif K. gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
Okuyucu Yorumları 0 yorum