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Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 23:00 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yol kenarında yürüyen Cemalettin Ceyhan (62), kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yol kenarında yürüyen Cemalettin Ceyhan (62), kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Yağmurca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Fatih Ç. yönetimindeki 55 EU 489 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında yaya olarak yürüyen Cemalettin Ceyhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ceylan, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ve jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, Cemalettin Ceyhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceyhan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırılırken, şüpheli sürücü ise gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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