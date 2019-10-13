Hafif ticari aracın motoruna giren kediyi, itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari aracın motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Aynı kedinin dün de başka bir aracın motor kısmına girdiği bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Selçuklu Sokak'ta, park halindeki 45 ZB 3438 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından, bugün öğle saatlerinde, kedi sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekibi, aracın motor kısmındaki plastik panele sıkışan kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 dakika motor bölümünde dolaşan kedi, çıkartılmadı. Bunun üzerine araç, sahibi Sertaş Zümbülcan tarafından itfaiye merkezine götürüldü. Oto rampasına alınan aracın içindeki yavru kedi, bu sırada bulunduğu yerden çıkarak, uzaklaştı.

Mahalle sakinleri, aynı kedinin dün de başka bir aracın motoruna girdiği, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldığını söyledi.

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