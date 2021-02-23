HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

23.02.2021 16:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Bartın’da yaya geçidinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.Kaza, Zonguldak Bartın karayolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bartın’da yaya geçidinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
Kaza, Zonguldak Bartın karayolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönünden kent merkezi istikametine seyir halinde olan H.B. yönetimindeki 34 AZ 7694 plakalı hafif ticari araç yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki B.C. isimli kadına çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı B.C. daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
B.C.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!
Tesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı faziletiTesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti

En Çok Okunan Haberler

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Bakan Akar'dan flaş Gara açıklaması

Bakan Akar'dan flaş Gara açıklaması

Hakkari'de 1 Mart heyecanı! Günlük vaka sayısı 1'e düştü, normalleşme için geri sayım

Hakkari'de 1 Mart heyecanı! Günlük vaka sayısı 1'e düştü

Son Dakika: İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması! 'Normalleşmeyi konuşamayız'

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı olacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?

İstanbul'da en eski binalar Fatih'te (İşte ilçe ilçe eski bina sayısı)

İstanbul'da ilçe ilçe açıklandı! Başı Fatih çekiyor

En çok vaka görülen iller arasında yer alıyor! Rize için ‘tam kapanma’ önerisi

O il için ‘tam kapanma’ önerisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.