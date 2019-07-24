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Hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 00:12 | Son Güncelleme

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahattin Erol (39), hafif ticari aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahattin Erol (39), hafif ticari aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli aranıyor.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan peş peşe ateşlenen silah sesini duyup, dışarıya çıkan vatandaşlar, kimliği belirsiz bir kişinin 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracın yanından koşarak uzaklaştığını gördü. Aracın yanına gelenler, şoför mahallindeki kişinin yaralı olduğunu görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk eden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin kimlik tespitinde adının Bahattin Erol olduğu ve bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlendi.
12 KURŞUN İZİ
Polisin yaptığı çalışmada, hafif ticari aracın ön camında 12 kurşun izine rastlanırken, çevresinde ise çok sayıda boş kovan bulundu. Erol'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi öldüHafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi öldüHafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi öldüHafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi öldü

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