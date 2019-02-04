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Hafif ticari aracıyla EDS direğine çarpan sürücü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de seyir halinde hafif ticari aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, EDS uyarı tabelasına çarptı.

Hafif ticari aracıyla EDS direğine çarpan sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale’de seyir halinde hafif ticari aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, EDS uyarı tabelasına çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtan çıkartılan sürücü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 karayolu üzerinde bulunan Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutlu Artan isimli sürücü, 55 AZL 67 plakalı hafif ticari aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tabelasına çarptı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan sürücü Artan’ı Delice itfaiye ekipleri çıkarttı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüyü Delice Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Mutlu Artan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hafif ticari aracıyla EDS direğine çarpan sürücü ağır yaralandı

Hafif ticari aracıyla EDS direğine çarpan sürücü ağır yaralandı

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