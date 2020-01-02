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  4. Hafif ticari araçla bariyerlere çarptı, hastanede öldü

Hafif ticari araçla bariyerlere çarptı, hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Adem Sözer (45), ağır yaralandı. Sözer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Kaza, dün gece, D-100 yolu 44 Evler sapağında meydana geldi.

DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Adem Sözer (45), ağır yaralandı. Sözer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece, D-100 yolu 44 Evler sapağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Adem Sözer'in kullandığı 54 VH 990 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 30 metre kayarak, bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Sözer, itfaiye ekibince ağır yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Adem Sözer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adem Sözer'in, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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