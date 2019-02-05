Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 4 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü İsmet Öz (64) yaşamını yitirdi. Araçtaki 2’si çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Manavgat’ın Ulukapı Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada Adil Turhan’ın kullandığı 07 LJP 46 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmek isteyen İsmet Öz’ün kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmet Öz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen İsmet Öz, yolda hayatını kaybetti. Kaza sırasında İsmet Öz’ün başında kask olmadığı ve motosiklet sürücü belgesinin de bulunmadığı belirtildi. ARAÇTAKİ 2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Adil Turhan’la birlikte, eşi Yasemin Rukiye Turhan ve çocukları Ramazan Efe Turhan (6) ile Elanur Turhan (2) hafif yaralandı. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin olmağı kaydedildi. İsmet Öz’ün cenazesi morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KAZA ANI KAMERADA Kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. İsmet Öz’ün kullandığı motosiklet ara sokağa sapmak isterken, karşı yönden gelen Adil Turhan’ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştığı görüntülerde yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan İsmet Öz’ün metrelerce savrulduğu görüldü. Olay yerinde bulunan markette oturanlarla çevredeki vatandaşlar kazanın ardından yardıma koştuğu görüntülere yansıdı.
Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi
ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...
Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum