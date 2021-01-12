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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli ağır yaralandı

12.01.2021 23:17 | Son Güncelleme:
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Malatya’da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, Battalgazi ilçesine Bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine Bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zengin Sokak içerisinde Ahmet Çağrı Y. (19) idaresindeki Mondial marka plakasız motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İsmail Ş. yönetimindeki 44 AB 330 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını aracın ön camına çarpan genç takla atıp yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Ahmet Çağrı Y. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Hafif ticari araç sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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