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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli gencin ayağı koptu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün ayağı koptu.Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimarsinan Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün ayağı koptu.
Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimarsinan Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Talip S., yol kenarında park halinde olan 41 ACU 508 plakalı hafif ticari aracına bindi. Hafif ticari aracı ile park yerinden çıkmak için manevra yapan Talip S., İsmail K. (18) yönetimindeki 41 ACU 508 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen İsmail K.’nin ayağı zincir kısmına sıkışarak koptu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İsmail K. hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan Talip S. ile çocukları ise motosiklet sürücüsünü görünce sinir krizi geçirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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