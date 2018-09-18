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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kurye yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü kurye, yaralandı.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü kurye, yaralandı.
Nazilli'deki bir ecza deposunda kurye olarak çalışan Mutlu Öselmiş'in kullandığı 07 BHJ 75 plakalı motosiklet, bugün saat 11.30 sıralarında, Turan Mahallesi 173. Sokak'taki hemzemin geçit yakınında, karşıdan gelen Turgut Önal idaresindeki 09 NM 425 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Mutlu Öselmiş yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kurye Öselmiş'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Öselmiş, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kurye yaralandıHafif ticari araçla çarpışan motosikletli kurye yaralandı

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