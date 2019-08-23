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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Ceviz (22) yaşamını yitirdi.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Ceviz (22) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Ilıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Ceviz'in kullandığı 35 JU 453 plakalı motosiklet ile, S.K. (68) yönetimindeki 35 PME 90 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Ceviz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.K.'nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, kazada ölen motosiklet sürücüsü Muhammet Ceviz'in 2 yıl önce, sosyal medya hesabından motosikletli fotoğrafını paylaşıp altına yazdığı, 'Hızlı yaşamayı seviyorsan, gaz kolunu çevirdiğin her saniye ölümle sevişmeyi göze alacaksın' notu dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldüHafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldüHafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

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