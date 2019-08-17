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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Başsebzeci, yola savrulup, ağır yaralandı.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Başsebzeci, yola savrulup, ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Birişik yönetimindeki 80 LS 613 plakalı hafif ticari araç ile Mert Başsebzeci'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli Başsebzeci, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Başsebzeci'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Mert Başsebzeci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandıHafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandıHafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandıHafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı

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