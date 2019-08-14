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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:21 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki  2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Doğan'ın kullandığı 20 BHK 02 plakalı hafif ticari araç ile Yakup Aktaş idaresindeki 27 SZ 192 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yakup Aktaş ile yanında bulunan Aykut Güneş, yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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