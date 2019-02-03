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Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, apartmanın otoparkına düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 00:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hafif ticari aracın arkadan çarptığı otomobil, apartmanın otoparkına düştü.

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, apartmanın otoparkına düştü

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hafif ticari aracın arkadan çarptığı otomobil, apartmanın otoparkına düştü.
Olay, akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesi Aslı Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen hafif ticari araç, Salih İzbudak yönetimindeki 34 YK 7936 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 34 DH 4108 plakalı otomobile çarpıp yol kenarındaki apartmanın otoparkına düştü. Park halindeki otomobil ise çarpmanın şiddetiyle savrularak yanında bulunan yine park halindeki 34 SE 6493 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından otoparka burun üstü düşen otomobilin sürücüsü İzbudak ile yanında bulunan Uğur Demir araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Elinden hafif yaralanan Salih İzbudak çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, otoparka düşen otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kazanın ardından mahalleli sokağa dökülürken, bazı kişiler polis ekiplerine bilgi verdi, bazıları ise cep telefonları ile kazayı görüntüledi.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, apartmanın otoparkına düştüHafif ticari araçla çarpışan otomobil, apartmanın otoparkına düştüHafif ticari araçla çarpışan otomobil, apartmanın otoparkına düştüHafif ticari araçla çarpışan otomobil, apartmanın otoparkına düştü

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