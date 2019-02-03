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Hafif ticari araçla çarpışan tır devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 18:45 | Son Güncelleme

Hafif ticari araçla çarpışan tır devrildi: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde hafif ticari araçla çarpışarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden O.Ç. idaresindeki 52 ZA 864 plakalı tır, Uzunçınar Köprüsü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır, refüjdeki ağaçlık alana devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personelince tedavi edildi.

Yola saçılan ağaç parçaları ve toprak ise kara yolları ekiplerince temizlendi.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre iki şeritten sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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