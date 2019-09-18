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Hafif ticari araçla öğrenci servisi çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, hafif ticari aracın, öğrenci servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla öğrenci servisi çarpıştı: 7 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, hafif ticari aracın, öğrenci servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle D-400 Karayolu üzerindeki Nüfus Müdürlüğü önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Kırmızı yananınca trafik ışıklarında duran Ali Akyol'un kullandığı 07 C 50021 plakalı öğrenci servisine, Abdullah Baysöz yönetimindeki 27 ATK 56 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada servis şoförü ve hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Baysöz ile beraberinde bulunan aynı aileden Serpil Baysöz (27), Saadet Baysöz (70), Yusufcan Baysöz (4), Muhammed Ali Baysöz (4), Banu Baysöz yaralandı. Servis aracındaki öğrencilerin yara almadan atlattığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Hafif ticari araçla öğrenci servisi çarpıştı: 7 yaralıHafif ticari araçla öğrenci servisi çarpıştı: 7 yaralıHafif ticari araçla öğrenci servisi çarpıştı: 7 yaralı

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