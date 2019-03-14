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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 09:03 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa ULUSOY/MECİTÖZÜ (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Çorum- Amasya D-180 karayolu Köseeyüp köyü mevkiinde meydana geldi. Amasya yönüne giden Murat Yediren yönetimindeki 19 ZC 116 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Rafet Şahin yönetimindeki 19 UE 700 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Murat Yediren hayatını kaybederken, Rafet Şahin ise yaralandı.
Rafet Şahin, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıHafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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