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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Mecitözü ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Murat Yediren yönetimindeki 19 ZC 116 plakalı otomobil, Mecitözü-Amasya kara yolunun Köseeyüp köyü mevkisinde karşı yönden gelen Rafet Şahin'in kullandığı 19 UE 700 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.

Yaralanan Şahin, diğer sürücülerin ihbarıyla gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Çorum Mecitözü ölümlü kaza trafik kazası

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