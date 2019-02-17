Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kule istikametinden şehir merkezi istikametine giden Lütfü G. (46) idaresindeki 42 FP 682 plakalı otomobil, hatalı ’U’ dönüşü yaptığı öne sürülen Süleyman K. (67) idaresindeki 42 NF 581 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki beton direğe çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan yolculardan Hediye K. (67) yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle aksamaların olduğu cadde, araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kaza sonrası açıklama yapan otomobil sürücüsü Lütfü G., “Burada sola dönüş yoktu. Arkadaş sola dönünce ben de çarpıverdim, kaçamadım. İnşallah onlarda da bir şey yoktur” diye konuştu.

Diğer sürücüsü Süleyman K. ise, “Öbür taraftan döndüm lamba yandı. Lamba yanınca bu araçlar burada durdu. Bu araçlar durunca devam ettim. Duran arabalardan birisi çıkış yaptı geldi bize vurdu. Bu hale getirdi bizi” şeklinde konuştu.

Kavşakta beklerken kaza anını gören Bilal Kavak da, “İki araba da seyir halindeydi, ikisine de yeşil yanıyordu. Fakat, birisi bilerek mi, bilmeyerek mi bilmiyorum ama dönülmeyecek sol tarafa döndü. Birisi sola dönünce işte karşı yoldan gelen araçla burun buruna çarpıştılar. Olayın şiddetiyle araba savruldu zaten. Ben hatta ışık bekliyordum. Bana yeşil yanıyordu. Araba da bu tarafa gelince ne oluyor dedim. Öbür aracı görmedim zaten. Kaza olunca da ben ilk geldim zaten ‘Abi bir şey var mı’ diye kapıyı açtım. Allah’tan yaralı yok yani” ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

