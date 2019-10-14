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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 14:12 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Osmaniye Kadirli Karayolu Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru seyir halinde olan H.Y. (42) idaresindeki 80 FZ 282 plakalı hafif ticari araç, DSİ'ye ait sulama kanalı üzerindeki köprü kavşağında, bir anlık dikkatsizlik sonucu, karşı yönden gelen H.Y. (21) idaresindeki 80 LM 580 otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisindeki yolculardan 8 yaşındaki B.E.Y. ile Y.Y. (38) yaralandı. Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçlar olay yerinden kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralıHafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralıHafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralıHafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

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